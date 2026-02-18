 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan

Victoire in extremis: le Canada élimine la Tchéquie

par 98.5

0:00
5:43

Entendu dans

La commission

le 18 février 2026 13:43

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Victoire in extremis: le Canada élimine la Tchéquie
Victoire in extremis: le Canada élimine la Tchéquie / Darryl Dyck / La Presse Canadienne

Le Canada a causé toute une frousse à ses partisans mercredi avant de finalement l'emporter 4 à 3 contre la Tchéquie lors de son premier match éliminatoire.

Tirant de l'arrière avec moins de quatre minutes à faire au match et privés de Sidney Crosby, blessé au cours de la rencontre, les Canadiens ont pu compter sur Nick Suzuki pour niveler la marque avant de voir Mitch Marner trancher le débat en prolongation.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«C'est le but le plus important de la carrière de Nick Suzuki [...] toutes compétitions confondues.»

Jeremy Filosa

Il souligne que, malgré un manque d'opportunisme flagrant en début de rencontre, où Connor McDavid et Nick Suzuki ont raté des chances en or, la domination canadienne a fini par payer.

Le Canada a dirigé près de 40 tirs vers le filet adverse. Cette victoire propulse l'équipe en demi-finale dans un tournoi qui, selon le chroniqueur, commence enfin à lever en intensité.

Vous aimerez aussi

La science des Jeux: pourquoi les sauteurs ne se brisent-ils pas les genoux?
Lagacé le matin
La science des Jeux: pourquoi les sauteurs ne se brisent-ils pas les genoux?
0:00
17:25
Victoire du Canada contre la Tchéquie: «Dans les meilleurs matchs de ma vie»
Le Québec maintenant
Victoire du Canada contre la Tchéquie: «Dans les meilleurs matchs de ma vie»
0:00
6:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Hockey masculin: le Canada accède aux demi-finales
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Hockey masculin: le Canada accède aux demi-finales
Les boutons de manchettes sont-ils dépassés?
Rattrapage
Pour ou contre
Les boutons de manchettes sont-ils dépassés?
Intérêts américains: Laurent Ferreira prône un virage vers le repreneuriat local
Rattrapage
Incitatifs fiscaux
Intérêts américains: Laurent Ferreira prône un virage vers le repreneuriat local
Qualité de l'air: «C'est un enjeu sanitaire majeur»
Rattrapage
Cause environ 4300 décès par année au Québec
Qualité de l'air: «C'est un enjeu sanitaire majeur»
Depuis cinq ans, 1,5 millions de citoyens ont quitté Cuba
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Depuis cinq ans, 1,5 millions de citoyens ont quitté Cuba
Pension de vieillesse: le calvaire de Sylvie Deraps
Rattrapage
Inertie de Service Canada
Pension de vieillesse: le calvaire de Sylvie Deraps
Un salon de coiffure doit payer 500 $ pour ne pas avoir d'option non binaire
Rattrapage
Décision du tribunal des droits de la personne
Un salon de coiffure doit payer 500 $ pour ne pas avoir d'option non binaire
James Talarico: la Maison-Blanche tente-t-elle de museler Stephen Colbert?
Rattrapage
Entrevue non diffusée
James Talarico: la Maison-Blanche tente-t-elle de museler Stephen Colbert?
Le PLQ ne donnerait pas «une cenne de plus» aux médecins spécialistes
Rattrapage
Une ligne dure
Le PLQ ne donnerait pas «une cenne de plus» aux médecins spécialistes
Tramway de Gatineau: la mairesse ne décolère pas après la décision de Québec
Rattrapage
Un changement de cap soudain
Tramway de Gatineau: la mairesse ne décolère pas après la décision de Québec
Trottoirs glacés à Montréal: les plaintes au 311 explosent de 190%
Rattrapage
Aménagement urbain
Trottoirs glacés à Montréal: les plaintes au 311 explosent de 190%
Condamné pour avoir omis l'option «non-binaire» sur son site web
Rattrapage
«Pour moi, c'était réglé»
Condamné pour avoir omis l'option «non-binaire» sur son site web
«J'ai vécu ce matin ma première expérience du REM: 10 sur 10!»
Rattrapage
Le train et l'ex-mairesse sous le soleil
«J'ai vécu ce matin ma première expérience du REM: 10 sur 10!»
Le Canada remporte l'or en poursuite par équipes chez les femmes
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le Canada remporte l'or en poursuite par équipes chez les femmes