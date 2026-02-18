Jeux de Milan

Le Canada a causé toute une frousse à ses partisans mercredi avant de finalement l'emporter 4 à 3 contre la Tchéquie lors de son premier match éliminatoire.
Tirant de l'arrière avec moins de quatre minutes à faire au match et privés de Sidney Crosby, blessé au cours de la rencontre, les Canadiens ont pu compter sur Nick Suzuki pour niveler la marque avant de voir Mitch Marner trancher le débat en prolongation.
Écoutez le journaliste Jeremy Filosa aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est le but le plus important de la carrière de Nick Suzuki [...] toutes compétitions confondues.»
Il souligne que, malgré un manque d'opportunisme flagrant en début de rencontre, où Connor McDavid et Nick Suzuki ont raté des chances en or, la domination canadienne a fini par payer.
Le Canada a dirigé près de 40 tirs vers le filet adverse. Cette victoire propulse l'équipe en demi-finale dans un tournoi qui, selon le chroniqueur, commence enfin à lever en intensité.