Jeux de Milan

Le Canada a causé toute une frousse à ses partisans mercredi avant de finalement l'emporter 4 à 3 contre la Tchéquie lors de son premier match éliminatoire.

Tirant de l'arrière avec moins de quatre minutes à faire au match et privés de Sidney Crosby, blessé au cours de la rencontre, les Canadiens ont pu compter sur Nick Suzuki pour niveler la marque avant de voir Mitch Marner trancher le débat en prolongation.

