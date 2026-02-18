Quel sort attend Nick Suzuki?

Les intempéries ayant bousculé le calendrier aux Jeux en Italie, les athlètes du Québec sont en action au «pouce carré» mercredi matin.

Entre les descentes de Laurence St-Germain et les sauts de Marion Thénault, tous les regards se tournent vers le quart de finale de hockey masculin entre le Canada et la Tchéquie.

Pendant que Nick Suzuki voit son rôle remis en question par l'entraîneur Jon Cooper, le Canada joue gros: l'erreur n'est plus permise.

En parallèle, les Canadiens de Montréal ont repris l'entraînement à Brossard pour préparer un mois de mars exténuant de 15 matchs.

