Jeux de Milan
Quel sort attend Nick Suzuki?

Jeux de Milan: une journée chargée pour les athlètes du Québec

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 février 2026 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Jeux de Milan: une journée chargée pour les athlètes du Québec
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les intempéries ayant bousculé le calendrier aux Jeux en Italie, les athlètes du Québec sont en action au «pouce carré» mercredi matin. 

Entre les descentes de Laurence St-Germain et les sauts de Marion Thénault, tous les regards se tournent vers le quart de finale de hockey masculin entre le Canada et la Tchéquie.

Pendant que Nick Suzuki voit son rôle remis en question par l'entraîneur Jon Cooper, le Canada joue gros: l'erreur n'est plus permise.

En parallèle, les Canadiens de Montréal ont repris l'entraînement à Brossard pour préparer un mois de mars exténuant de 15 matchs. 

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi, à Lagacé le matin

