Tout comme en 2022

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville résumer la journée de l'équipe canadienne au Jeux de Milan en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une troisième médaille d’or pour Canada en patinage de vitesse longue piste (poursuite) remportée par Valérie Maltais, Annie Blondin et Isabelle Weidemann, qui ont défendu leur titre olympique obtenu à Pékin;
- Une tempête de neige dans le nord de l’Italie a entraîné le report des épreuves de surf des neiges et ski acrobatique;
- Le Canada offre des primes modestes aux médaillés, comparé à Singapour (1 million $) et l’Italie (290 000 $).