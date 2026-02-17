Tout comme en 2022

 Aller au contenu
Patinage longue piste: Maltais, Blondin et Weidemann remportent l'or

par 98.5 Sports

0:00
8:35

le 17 février 2026 17:57

Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Patinage longue piste: Maltais, Blondin et Weidemann remportent l'or
Ivanie Blondin, Isabelle Wiedemann et Valérie Maltais sur le poduim / AP/Luca Bruno

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville résumer la journée de l'équipe canadienne au Jeux de Milan en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Une troisième médaille d’or pour Canada en patinage de vitesse longue piste (poursuite) remportée par Valérie Maltais, Annie Blondin et Isabelle Weidemann, qui ont défendu leur titre olympique obtenu à Pékin;
  • Une tempête de neige dans le nord de l’Italie a entraîné le report des épreuves de surf des neiges et ski acrobatique;
  • Le Canada offre des primes modestes aux médaillés, comparé à Singapour (1 million $) et l’Italie (290 000 $).

