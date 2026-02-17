Rumeurs persistantes

Alexandre Boulerice, unique député néo-démocrate québécois à la Chambre des communes, songe à quitter la politique fédérale pour se joindre à Québec solidaire au provincial.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Alexandre Boulerice songe à joindre Québec solidaire au provincial;
- Une première stratégie industrielle de défense du Canada visant à créer un écosystème militaire souverain;
- Le but: réduire la dépendance envers les États-Unis, générer 125 000 emplois sur dix ans et encourager des partenariats avec Bombardier et un fabricant suédois pour les chasseurs.