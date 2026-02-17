Léger recul de l’inflation au Canada en janvier. L’IPC s’établit à 2,3% sur une base annuelle, alors que la lecture était de 2,4% en décembre.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'inflation recule au Canada en janvier;
- Certains indices nous laissent croire que nos gouvernements s’attaquent à la pénurie de logements et à la faible productivité de notre secteur agricole, l’une des causes de l’inflation alimentaire au pays;
- Selon le Wall Street Journal: une hausse de prix se profilent à l’horizon aux États-Unis.