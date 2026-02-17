La boxeuse franco-québécoise Caroline Verye a remporté le titre de championne du monde WBC poids plume (130 livres) le 10 février à Grand Rapids, Michigan, contre Delphine Persoon.

Écoutez la spécialiste de sport féminin Patricia Ann Beaulieu à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

