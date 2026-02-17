 Aller au contenu
Politique provinciale
L'Idée de Christine Fréchette pour le 3e lien

«C'est la proposition la plus intelligente que j'ai entendue»

par 98.5

Le Québec maintenant

le 17 février 2026

Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Martine Biron, Christine Fréchette et François Bonnardel. / PC/Jacques Boissinot

La candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, a présenté une proposition en deux temps pour le troisième lien à Québec : d’abord optimiser les infrastructures existantes, puis envisager un pont à l’est, rejetant la proposition actuelle de la CAQ.

Écoutez la chroniqueuse politique et animatrice Nathalie Normandeau se pencher sur le sujet, mardi, au micro de Philippe Cantin.

«Christine Fréchette est en mode séduction auprès des électeurs de la grande région de Québec. Et je dois te dire que c'est la proposition la plus intelligente que j'ai entendue dans ce dossier-là depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce que c'est une proposition en deux temps. Ça vient complètement chambouler l'agenda de la CAQ et c'est elle qui impose sa solution.»

Aussi dans cette chronique : 

  • Commission Gallant: le gouvernement s'en tire-t-il trop facilement?

