L'Idée de Christine Fréchette pour le 3e lien

La candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, a présenté une proposition en deux temps pour le troisième lien à Québec : d’abord optimiser les infrastructures existantes, puis envisager un pont à l’est, rejetant la proposition actuelle de la CAQ.

