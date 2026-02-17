 Aller au contenu
Sports
Le survol de l'actualité

Un plafond salarial au baseball?

par 98.5 Sports

0:00
21:52

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 17 février 2026 21:44

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Un plafond salarial au baseball?
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa faire le survol de l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

Les Jeux de Milan

  • Une médaille d'or en poursuite de patinage de vitesse féminin pour Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann;
  • On connaît les adversaires du Canada en hockey masculin;
  • Grosse journée en curling pour les hommes et les femmes;

Les autres sujets discutés

  • Les joueurs des Canadiens de Montréal ont repris l'entraînement < Brossard... sans Patrick Laine, qui souffre d'une blessure au bas du corps;
  • Alex Newhook est de retour sur patins avec ses coéquipiers;
  • Baseball: un plafond salarial sous peu?
  • Un combat à entre Mike Tyson et Floyd Mayweather...;
  • Un titre WBC pour Caroline Veyre;
  • Sommes-nous intéressés par les Jeux de Milan?

Vous aimerez aussi

Une journée en or et en argent pour le Canada
Les amateurs de sports
Une journée en or et en argent pour le Canada
0:00
3:55
Le titre de la WBC poids plume pour Caroline Veyre
Les amateurs de sports
Le titre de la WBC poids plume pour Caroline Veyre
0:00
6:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Rattrapage
Jeux de Milan
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
Rattrapage
Filosa en rafale
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Rattrapage
Yves Sarault à Bonsoir les sportifs
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Une quatrième médaille pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille pour le Canada
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Rattrapage
Il en a vaincu cinq
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Rattrapage
Jeux de Milan
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Rattrapage
Basketball
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
Rattrapage
Filosa en rafale
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
Rattrapage
Journalistes de l'étranger et du marché anglophone
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
Rattrapage
Victoire de 4 à 2
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sabres
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»