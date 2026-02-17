Écoutez Jeremy Filosa faire le survol de l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
Les Jeux de Milan
- Une médaille d'or en poursuite de patinage de vitesse féminin pour Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann;
- On connaît les adversaires du Canada en hockey masculin;
- Grosse journée en curling pour les hommes et les femmes;
Les autres sujets discutés
- Les joueurs des Canadiens de Montréal ont repris l'entraînement < Brossard... sans Patrick Laine, qui souffre d'une blessure au bas du corps;
- Alex Newhook est de retour sur patins avec ses coéquipiers;
- Baseball: un plafond salarial sous peu?
- Un combat à entre Mike Tyson et Floyd Mayweather...;
- Un titre WBC pour Caroline Veyre;
- Sommes-nous intéressés par les Jeux de Milan?