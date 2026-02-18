Un changement de cap soudain

La mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, ne décolère pas après la décision de Québec de retirer à sa municipalité la gestion du projet de tramway pour le confier à la nouvelle agence Mobilité Infra Québec.

Mise devant le «fait accompli», elle déplore que ce changement de cap soudain mette en péril le financement de 163,5 millions de dollars déjà promis par le gouvernement fédéral.

Écoutez la mairesse Maude Marquis-Bissonnette aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau.

Selon la mairesse, ce transfert de gouvernance force le démantèlement immédiat du bureau de projet actuel, mettant une quarantaine de personnes au chômage technique.

Elle s'inquiète également des délais que cette réévaluation imposera à un projet de 2,9 milliards de dollars, essentiel au développement de l'ouest de la ville, alors que les coûts de construction ne cessent de grimper.