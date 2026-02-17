Jeux d'hiver

Saviez-vous qu'un entraîneur de danse québécois a chorégraphié les programmes de 14 des 23 équipes de patinage artistique aux Jeux de Milan-Cortina?

Il s'agit de Samuel Chouinard, un danseur et chorégraphe québécois qui a également collaboré avec des clients d'envergure, tels que le Cirque du Soleil.

Écoutez-le décrire son parcours et son expérience avec les athlètes à Milan-Cortina, ce mardi, en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin.