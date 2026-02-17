 Aller au contenu
Patinage artistique: comment un chorégraphe d'ici a conquis la glace de Milan

Patinage artistique: comment un chorégraphe d'ici a conquis la glace de Milan
La Canadienne Madeline Schizas lors du programme court féminin de patinage artistique aux Jeux d'hiver de 2026, à Milan, en Italie, le mardi 17 février 2026. / AP Photo/Natacha Pisarenko

Saviez-vous qu'un entraîneur de danse québécois a chorégraphié les programmes de 14 des 23 équipes de patinage artistique aux Jeux de Milan-Cortina?

Il s'agit de Samuel Chouinard, un danseur et chorégraphe québécois qui a également collaboré avec des clients d'envergure, tels que le Cirque du Soleil.

Écoutez-le décrire son parcours et son expérience avec les athlètes à Milan-Cortina, ce mardi, en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin.

«Ce qui me rend le plus fier, c’est d'être capable d'accompagner des athlètes qui ont décidé de sacrifier tant d'années de leur vie pour atteindre leur rêve. Pouvoir faire partie d'un chapitre à leurs côtés et les aider à réaliser ce rêve, c'est pour moi la plus grande source de fierté au monde.»

Samuel Chouinard

