Des profits records...

Alors que les primes d’assurance habitation et automobile bondissent respectivement de 13 % et 6 %, Marie-Eve Fournier révèle un contraste frappant: les grands assureurs affichent des hausses de profits spectaculaires.

En 2025, Intact a vu ses profits grimper de 46 %, tandis que la TD enregistre une hausse de 125 %, et ce, malgré des réclamations climatiques historiques en 2024.

