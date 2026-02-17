Soupçonné de propager des thèses suprémacistes

Le comportement d'Elon Musk sur sa plateforme X soulève de graves inquiétudes quant à ses allégeances idéologiques.

Selon une analyse fouillée de The Guardian, le milliardaire aurait une véritable obsession pour les thématiques raciales et les discours d'extrême droite.

En janvier 2026 seulement, Musk a publié ou relayé du contenu lié à la suprématie blanche durant 26 jours sur 31.

Entre le partage de théories conspirationnistes sur le «grand remplacement» et ses liens avec des figures ethno-nationalistes, Frédéric Labelle souligne que Musk légitime des discours autrefois marginaux sous le couvert de la liberté d'expression.

