Le PDG de la société d'État n'écarte aucune option

Serge Lamontagne, nouveau président-directeur général de la SAAQ, a tenu à présenter des excuses formelles à la population ainsi qu'aux employés de la société d'État.

En poste depuis seulement un mois, il se dit personnellement heurté par les conclusions du rapport Gallant, qui dénonce des années de mensonges et d'hypocrisie de la part de la haute direction concernant le projet SAAQclic.

M. Lamontagne promet un changement de culture axé sur la transparence et la reddition de comptes. Il s'engage notamment à publier les procès-verbaux du conseil d'administration sans caviardage excessif.

Il reconnaît aussi que la société d'État pourrait entamer des poursuites judiciaires contre entreprises ayant contribué au fiasco.

Écoutez le haut fonctionnaire, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.