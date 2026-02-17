 Aller au contenu
Politique provinciale
Le PDG de la société d'État n'écarte aucune option

La SAAQ va-t-elle entamer des poursuites? «J'ai déjà mandaté les avocats»

par 98.5

0:00
10:35

Lagacé le matin

le 17 février 2026 07:50

Patrick Lagacé
La SAAQ va-t-elle entamer des poursuites? «J'ai déjà mandaté les avocats»
Le rapport du juge Gallant sur le fiasco SAAQclic fait réagir à travers le Québec. / Cogeco Média

Serge Lamontagne, nouveau président-directeur général de la SAAQ, a tenu à présenter des excuses formelles à la population ainsi qu'aux employés de la société d'État.

En poste depuis seulement un mois, il se dit personnellement heurté par les conclusions du rapport Gallant, qui dénonce des années de mensonges et d'hypocrisie de la part de la haute direction concernant le projet SAAQclic.

M. Lamontagne promet un changement de culture axé sur la transparence et la reddition de comptes. Il s'engage notamment à publier les procès-verbaux du conseil d'administration sans caviardage excessif. 

Il reconnaît aussi que la société d'État pourrait entamer des poursuites judiciaires contre entreprises ayant contribué au fiasco.

Écoutez le haut fonctionnaire, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ce que je vous dis, c'est que je n'écarte aucune option disponible. J'ai déjà mandaté les avocats, puis on regarde ça et ça fera partie des actions que je veux poser dans les prochaines semaines.»

Serge Lamontagne

