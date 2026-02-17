Ma voix est-elle ma propriété?

Le dossier de la propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle franchit une nouvelle étape judiciaire.

L'animateur vedette américain David Greene, pilier de la NPR, poursuit Google en Californie pour l'utilisation non autorisée de sa voix par l'outil NotebookLM.

Greene soutient que l'IA reproduit sa tonalité, ses pauses et ses tics de langage de façon troublante.

De son côté, Google nie tout échantillonnage et affirme avoir utilisé un acteur professionnel pour l'entraînement du modèle.

Frédéric Labelle revient sur ce cas de clonage vocal qui rappelle l'affrontement entre Scarlett Johansson et OpenAI.

