Intégrité, transparence et imputabilité

PLQ: «Dorénavant, ça va se passer à ma façon» -Charles Milliard

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 février 2026 07:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
PLQ: «Dorénavant, ça va se passer à ma façon» -Charles Milliard
Charles Milliard est le nouveau chef du Parti libéral du Québec. / La Presse Canadienne

Charles Milliard est officiellement le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Lors d’un grand rassemblement à Trois-Rivières dimanche, il a prononcé son premier discours et a mis la table pour la suite des choses. 

Il a notamment indiqué ses mots d’ordre pour son mandat: intégrité, transparence et imputabilité. 

Comment imposer l’intégrité à son parti qui a été souvent dans l’eau bouillante dans les dernières années? Marwah Rizqy réintégra-t-elle le caucus libéral? Quelles sont les positions du parti en matière d’éducation, d’immigration, de logement et de laïcité, notamment?

Écoutez Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral du Québec, répondre à ces questions et plusieurs autres au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

«La question de l’intégrité, quand un nouveau dirigeant arrive dans une entreprise, qu'elle soit politique ou autre, il impose ses valeurs, il donne ses directives, il donne son plan de match. Je vais faire la même chose. Les militants du Parti libéral m’ont confié les clés de la maison. Dorénavant, ça va se passer à ma façon.» 

Charles Milliard

