Charles Milliard est officiellement le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Lors d’un grand rassemblement à Trois-Rivières dimanche, il a prononcé son premier discours et a mis la table pour la suite des choses.

Il a notamment indiqué ses mots d’ordre pour son mandat: intégrité, transparence et imputabilité.

Comment imposer l’intégrité à son parti qui a été souvent dans l’eau bouillante dans les dernières années? Marwah Rizqy réintégra-t-elle le caucus libéral? Quelles sont les positions du parti en matière d’éducation, d’immigration, de logement et de laïcité, notamment?

Écoutez Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral du Québec, répondre à ces questions et plusieurs autres au micro de Patrick Lagacé, lundi.