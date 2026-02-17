Faible récolte de médailles

La performance modeste du Canada aux Jeux de Milan — seulement deux médailles d’or après neuf jours — soulève des questions sur le financement de nos athlètes.

Alors que le programme À nous le podium avait propulsé le pays au 3ᵉ rang en 2010 avec 117 millions de dollars, les budgets stagnent.

À titre de comparaison, le gouvernement italien verse une bourse de 214 000 euros (environ 300 000 $CAD) pour une médaille d’or, contre seulement 20 000$ au Canada.

Ce manque de soutien force des athlètes comme le skieur québécois Dylan Deschamps à travailler 70 heures par semaine dans la construction pour financer leur rêve olympique.

