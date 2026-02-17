Alors que Charles Milliard vient de prendre les rênes du Parti libéral du Québec (PLQ), Luc Ferrandez exprime une vive déception.

D’abord emballé par la plateforme structurée et les solutions innovantes de Milliard en santé et en logement, le chroniqueur a déchanté lorsque le nouveau chef a réitéré son appui au projet de troisième lien entre Québec et Lévis.

Selon le co-animateur de La commission, promettre un tunnel à 10 milliards de dollars alors que le Québec fait face à un déficit de 40 milliards en infrastructures (hôpitaux, écoles, transport collectif) est une erreur politique majeure qui témoigne d'une méconnaissance des priorités actuelles.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.