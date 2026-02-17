Acteur et réalisateur américain

L'acteur américain Robert Duvall est décédé à l'âge de 95 ans.

Son épouse a partagé la nouvelle en qualifiant Duvall de l'un des plus grands acteurs de son époque.

Sa carrière monumentale est jalonnée de rôles mythiques, notamment dans To Kill a Mockingbird, les deux premiers volets du Parrain, ou encore Apocalypse Now, où sa réplique sur l'odeur du napalm est entrée dans l'histoire.

Il a également remporté un Oscar pour son rôle dans Tender Mercies.

Robert Duvall n'était pas seulement un acteur polyvalent, mais aussi un scénariste, réalisateur et producteur accompli.

De nombreuses vedettes, d'Al Pacino à Viola Davis, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson discuter du départ de ce grand du cinéma à Lagacé le matin.