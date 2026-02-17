Les mentalités changent

Elrik Courtemanche, un jeune homme de 22 ans, a confié au Journal de Montréal avoir choisi la vasectomie préventive.

Le Dr Pierre Boucher, médecin de famille pratiquant la vasectomie à Longueuil, observe une augmentation du nombre de jeunes hommes de moins de 25 ans, sans enfants, qui optent pour cette solution radicale.

Ce choix est souvent motivé par des convictions écologiques, économiques ou un désir de partager la charge de la contraception, évitant ainsi à leur partenaire les effets secondaires de la pilule. Bien que la réversibilité de la vasectomie ne soit pas garantie à long terme, ces patients affichent des convictions solides.

