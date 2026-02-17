De Brossard à l'Italie

Pendant que Milan profite d'une météo printanière, le nord de l'Italie est frappé par d'importantes tempêtes de neige, perturbant plusieurs épreuves olympiques.

Au cœur de l'événement, la présence massive de drones pour les prises de vue télévisées crée un débat: si les jeunes athlètes apprécient la visibilité offerte, les vétérans critiquent le bruit irritant de ces «abeilles géantes».

Par ailleurs, Philippe Bonneville nous fait découvrir une réussite commerciale québécoise exceptionnelle: l'entreprise Imagine, basée à Brossard, gère l'ensemble des 60 boutiques de souvenirs officiels des Jeux, un contrat colossal remporté devant des multinationales.

