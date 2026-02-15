Arrêts médicaux

Les problèmes de santé mentale prennent de plus en plus de place dans la société, si bien qu’ils sont en train de devenir la première source de congé de maladie dans les entreprises québécoises.

Selon des chiffres compilés par le journal La Presse récoltés auprès de plusieurs sociétés d’assurance, le taux de demandes de congés maladie liés à des souffrances psychologiques peut représenter maintenant jusqu’à la moitié des raisons médicales évoquées.

Cette nouvelle réalité représente un défi pour les employeurs qui doivent parfois revoir leurs méthodes de gestion pour procurer un environnement de travail plus sain.

Écoutez Camille Dauphinais-Pelletier, journaliste à La Presse, présenter son dossier, dimanche, au micro de Denis Lévesque.