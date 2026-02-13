Le groupe québécois evenko est montré du doigt par l'industrie du spectacle et de la musique, qui l'accuse d'avoir instauré un monopole qui favorise la diffusion de spectacle en anglais. C'est ce qu'on apprend dans un reportage de l'émission Enquête.

Le financement public reçu par l'entreprise de divertissement soulève des questions au sein de l'industrie.

L'implication de l'entreprise américaine Live Nation, qui possède 49% des parts d'evenko, est également critiquée, puisque ce géant aurait également contribué à instaurer un monopole aux États-Unis.

Écoutez le chroniqueur Pierre Rodrigue aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.