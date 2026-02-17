Est-ce mieux à Ottawa?

Spécialiste de la politique fédérale, le chroniqueur Dimitri Soudas souligne que les dérapages informatiques ne sont pas exclusifs au Québec.

Il cite le système de paye Phénix comme le plus grand échec de l'histoire du Canada. Initialement prévu pour économiser 70 millions $ par an, il a coûté 5,1 milliards $ et continue d'augmenter. Environ 80 % des fonctionnaires ont subi des erreurs de paye, sans qu'aucune commission d'enquête ne soit instituée.

L'application ArriveCAN est un autre exemple frappant, où le budget initial de 80 000 $ a explosé pour atteindre 60 millions $.

Le chroniqueur Soudas attribue ces échecs à la facilité de gaspiller l'argent des contribuables et à l'absence de conséquences pour les responsables. Il suggère l'adoption de «contrats à prix maximum garanti», où les entreprises informatiques absorberaient les dépassements de coûts, une pratique courante dans le secteur de la construction.

