Spectacle de la mi-temps

L'impact de la performance de l'artiste portoricain Bad Bunny au Super Bowl se fait toujours sentir, plus d'une semaine plus tard.

Un segment précis, où l'artiste énumère les pays des Amériques en accentuant le «Canada», est devenu viral.

Cette séquence a déclenché une tendance chez les créateurs de contenu québécois qui reprennent l'audio pour nommer leurs propres villes (Québec, Longueuil, Trois-Rivières, Montréal, etc.) avec l'accent et le style de la méga-vedette portoricaine.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle réagir à l'émission de Patrick Lagacé mardi matin.

