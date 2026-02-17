Rapport Gallant sur le fiasco SAAQclic

Le rapport cinglant du juge Denis Gallant concernant le fiasco de la SAAQ continue de faire jaser au Québec mardi.

Si la responsabilité de la société d'État et de son ex-dirigeant Karl Malenfant est lourdement pointée du doigt pour avoir menti et agi avec hypocrisie, le chroniqueur insiste sur le fait que le gouvernement Legault ne sort pas indemne de cette analyse.

Jonathan Trudeau remet en question la compétence et la curiosité des cabinets politiques qui, selon lui, ont fait preuve d'un manque de vigilance.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau discuter des conclusions de ce rapport et analyser les failles de la gouvernance politique, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.