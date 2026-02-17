 Aller au contenu
Politique
Rapport Gallant sur le fiasco SAAQclic

«La SAAQ en mange une sincère, à commencer par Karl Malenfant»

le 17 février 2026 07:21

Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le rapport cinglant du juge Denis Gallant concernant le fiasco de la SAAQ continue de faire jaser au Québec mardi.

Si la responsabilité de la société d'État et de son ex-dirigeant Karl Malenfant est lourdement pointée du doigt pour avoir menti et agi avec hypocrisie, le chroniqueur insiste sur le fait que le gouvernement Legault ne sort pas indemne de cette analyse.

Jonathan Trudeau remet en question la compétence et la curiosité des cabinets politiques qui, selon lui, ont fait preuve d'un manque de vigilance.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau discuter des conclusions de ce rapport et analyser les failles de la gouvernance politique, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«La SAAQ en mange une sincère. À commencer par [l’ex-vice‐président aux technologies de l’information] Karl Malenfant, qui est devenu le visage de ce fiasco par ses agissements, par les décisions qu'il a prises, mais aussi par son attitude [...] Je pense que son nom est mentionné à 500 reprises dans le rapport.»

Jonathan Trudeau

Autre sujet abordé

  • Course à la chefferie de la CAQ: Martine Biron va appuyer Christine Fréchette. 

