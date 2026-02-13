 Aller au contenu
Société
Le Boys Club

Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction

par 98.5

0:00
40:26

Entendu dans

Radio textos

le 13 février 2026 12:10

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Jonathan Roberge
Jonathan Roberge

et autres

Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
Jonathan Roberge / Cogeco Média

Cette semaine au Boys Club, Marie-Claude Lavallée reçoit l'humoriste Jonathan Roberge et le chroniqueur Meeker Guerrier pour une discussion oscillant entre autodérision et vulnérabilité.

Les invités reviennent sur les comportements parfois irrationnels adoptés lors d'une peine d'amour, comme la tentative d'un biathlète norvégien de reconquérir son ex en plein direct après une victoire olympique, ou encore la tendance de certains hommes à s'isoler plutôt qu'à s'entourer.

Écoutez Jonathan Roberge et Meeker Guerrier aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

On discute également de l'art de la séduction en 2026, où les réseaux sociaux semblent avoir éclipsé les rencontres spontanées.

Meeker souligne l'importance de délaisser les applications pour privilégier les approches polies et authentiques dans la «vraie vie», tandis que Jonathan relate avec humour sa rencontre avec sa conjointe actuelle alors qu'il vendait des chaises en métal sur Marketplace.

