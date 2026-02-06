 Aller au contenu
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars

le 6 février 2026

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Jonathan Roberge
Jonathan Roberge

À l'occasion d'une discussion franche au micro de Marie-Claude Lavallée, Jonathan Roberge et Hugo Meunier ont abordé sans tabou le rapport des hommes à l'image corporelle et l'importance cruciale de la prévention du suicide.

Écoutez Jonathan Roberge et Hugo Meunier aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Jonathan Roberge partage son cheminement personnel vers une meilleure santé globale, expliquant avoir repris sa vie en main après s'être «mis de côté» pendant 17 ans au profit de sa vie de famille.

De son côté, Hugo Meunier a témoigné de l'évolution de son rapport à son propre corps, passant de «Brad Pitt dans Légendes d'automne» au secondaire à une phase de complexes, pour finalement assumer aujourd'hui sa «quarantaine» avec plus de confiance.

La prévention du suicide

On aborde aussi la question de la Semaine de prévention du suicide, alors que Jonathan Roberge raconte courageusement avoir lui-même eu des idées noires en 2010, soulignant que l'aide de ses amis lui a littéralement sauvé la vie.

Autres sujets traités:

  • La mode du rasage corporel;
  • La magie des Jeux olympiques: admiration pour les athlètes de Milan-Cortina;
  • L'itinérance à Montréal: Hugo Meunier relate son expérience passée dans des «haltes-chaleur» pour un reportage chez Urbania.

