 Aller au contenu
Société
Semaine de la prévention du suicide

«Penser au suicide, ça arrive souvent pour les policiers» -Daniel Thibaudeau

par 98.5

0:00
23:59

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 5 février 2026 10:47

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Penser au suicide, ça arrive souvent pour les policiers» -Daniel Thibaudeau
Du 1er au 7 février 2026 se déroule la 36e Semaine de prévention du suicide. / Adobe Stock

Du 1er au 7 février 2026 se déroule la 36e Semaine de prévention du suicide. Même si la tendance à la baisse du taux de suicide se poursuit au Québec, de nombreuses personnes continuent de vivre des moments difficiles.

Parmi eux, les premiers répondants: policiers, pompiers et ambulanciers. Ceux-ci font souvent face à des scènes difficiles qui peuvent avoir un impact important sur leur santé mentale.

Écoutez le témoignage de Daniel Thibaudeau, sergent à la retraite de la Sûreté du Québec, qui a lui-même jonglé avec l'idée de mettre fin à ses jours. 

Il partage au micro de Marie-Claude Lavallée comment il a réussi à traverser ces moments difficiles. 

«Penser au suicide, ça arrive souvent dans la tête des policiers et policières. [...] L'odeur de sang ça ne nous laisse jamais. [...] Les idées suicidaires étaient de plus en plus présentes. J'avais élaboré un plan. [...] L'idée qui m'est venue en tête, c'est que j'allais donner plus de job à mes collègues, mes amis. Je me suis dit que je ne pouvais pas leur faire ça.»

Daniel Thibaudeau

Vous aimerez aussi

Le coût de la vie, le système de santé et l'accès au logement
Lagacé le matin
Le coût de la vie, le système de santé et l'accès au logement
0:00
19:11
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
L'effet Lavallée
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
0:00
40:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
Rattrapage
Sur la réalité des peuples autochtones au Canada
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?
Rattrapage
Lié à la consommmation de cannabis
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
Rattrapage
Une période de turbulence sans précédent
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
«Jamais on nous explique réellement pourquoi Montréal ressemble à Kaboul»
Rattrapage
Nicolas Duvernois en a marre des nids-de-poule
«Jamais on nous explique réellement pourquoi Montréal ressemble à Kaboul»
Recherche d'une famille d’accueil: un piano et de l'espoir pour le jeune Patrick
Rattrapage
Après son passage en ondes avant les Fêtes
Recherche d'une famille d’accueil: un piano et de l'espoir pour le jeune Patrick
Les activités communautaires des églises sont-elles menacées?
Rattrapage
Projet de loi pour renforcer la laïcité
Les activités communautaires des églises sont-elles menacées?
Marianne St-Gelais prête pour le défi de Milan-Cortina
Rattrapage
Jeux de Milan
Marianne St-Gelais prête pour le défi de Milan-Cortina
Meurtre et pardon: quand un détenu rencontre la fille de sa victime
Rattrapage
Justice réparatrice
Meurtre et pardon: quand un détenu rencontre la fille de sa victime
La souffrance silencieuse des proches de personnes dépendantes
Rattrapage
L'impact sur l'entourage
La souffrance silencieuse des proches de personnes dépendantes
Hockey mineur: est-ce que le sport est devenu toxique?
Rattrapage
Jérôme Landry a été témoin d’une bagarre
Hockey mineur: est-ce que le sport est devenu toxique?
À 85 secondes de minuit: le monde est plus proche que jamais de sa fin
Rattrapage
Horloge de l'apocalypse
À 85 secondes de minuit: le monde est plus proche que jamais de sa fin
Vivre dans son auto: témoignage choc sur une pratique de plus en plus fréquente
Rattrapage
Pour rembourser ses dettes
Vivre dans son auto: témoignage choc sur une pratique de plus en plus fréquente
Des fabricants automobiles accusés de collusion sur leurs prix
Rattrapage
Action collective de 50 millions $
Des fabricants automobiles accusés de collusion sur leurs prix
Immigration: une diplômée expulsée pour avoir échoué à un test de français
Rattrapage
Fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ)
Immigration: une diplômée expulsée pour avoir échoué à un test de français