Semaine de la prévention du suicide

Du 1er au 7 février 2026 se déroule la 36e Semaine de prévention du suicide. Même si la tendance à la baisse du taux de suicide se poursuit au Québec, de nombreuses personnes continuent de vivre des moments difficiles.
Parmi eux, les premiers répondants: policiers, pompiers et ambulanciers. Ceux-ci font souvent face à des scènes difficiles qui peuvent avoir un impact important sur leur santé mentale.
Écoutez le témoignage de Daniel Thibaudeau, sergent à la retraite de la Sûreté du Québec, qui a lui-même jonglé avec l'idée de mettre fin à ses jours.
Il partage au micro de Marie-Claude Lavallée comment il a réussi à traverser ces moments difficiles.
«Penser au suicide, ça arrive souvent dans la tête des policiers et policières. [...] L'odeur de sang ça ne nous laisse jamais. [...] Les idées suicidaires étaient de plus en plus présentes. J'avais élaboré un plan. [...] L'idée qui m'est venue en tête, c'est que j'allais donner plus de job à mes collègues, mes amis. Je me suis dit que je ne pouvais pas leur faire ça.»