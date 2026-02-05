Semaine de la prévention du suicide

Du 1er au 7 février 2026 se déroule la 36e Semaine de prévention du suicide. Même si la tendance à la baisse du taux de suicide se poursuit au Québec, de nombreuses personnes continuent de vivre des moments difficiles.

Parmi eux, les premiers répondants: policiers, pompiers et ambulanciers. Ceux-ci font souvent face à des scènes difficiles qui peuvent avoir un impact important sur leur santé mentale.

Écoutez le témoignage de Daniel Thibaudeau, sergent à la retraite de la Sûreté du Québec, qui a lui-même jonglé avec l'idée de mettre fin à ses jours.

Il partage au micro de Marie-Claude Lavallée comment il a réussi à traverser ces moments difficiles.