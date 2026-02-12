 Aller au contenu
À partir du mois de mai

Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»

par 98.5

La commission

le 12 février 2026 14:54

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»
Air Transat annulera ses vols vers les États-Unis en mai prochain, mais n'a pas indiqué une reprise des vols les mois suivants / Adobe Stock / Lukas Wunderlich

Air Transat va cesser ses vols en direction des États-Unis, a appris Cogeco Média. Voler à bord d'une compagnie aérienne québécoise en direction des États-Unis, c'est donc terminé pour les prochains mois, à partir du mois de mai.

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, expliquer le tout, jeudi, à La commission.

«La demande a extrêmement chuté. Transat, c'est vraiment le chouchou québécois, donc les gens adorent voyager avec eux, c'est reconnu. Mais là, ils s'enlèvent du marché, c'est trop de concurrence. Il y a de moins en moins d'affluence. Quand on regardait les chiffres de l'institut de recherche, on était dans les 25 %, 30 %, 35 % de moins de voyageurs. En v'là une incidence.»

Éric Boissonneault

La compagnie Porter, elle, pourrait augmenter légèrement son offre de voyage selon ce qu'il laisse aussi entendre.

Éric Boissonneault estime qu'Air Transat pourrait ouvrir davantage son marché en offrant des vols vers l'Europe, de plus en plus prisée par les Québécois.

