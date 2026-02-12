Air Transat va cesser ses vols en direction des États-Unis, a appris Cogeco Média. Voler à bord d'une compagnie aérienne québécoise en direction des États-Unis, c'est donc terminé pour les prochains mois, à partir du mois de mai.

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, expliquer le tout, jeudi, à La commission.