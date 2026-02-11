Le psychodrame du PEQ se poursuit

Le revirement spectaculaire de Christine Fréchette concernant le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) fait jaser.

Après avoir défendu l'absence de clause grand-père, la candidate à la succession de François Legault a annoncé l'ouverture d'une fenêtre de deux ans pour permettre aux étudiants déjà engagés dans le processus de compléter leur demande selon les anciennes règles.

Ce changement de cap survient alors qu'une trentaine de députés de la CAQ auraient fait pression sur Mme Fréchette pour relayer l'inquiétude grandissante dans leurs circonscriptions respectives.

