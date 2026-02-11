 Aller au contenu
Politique provinciale
Rapport du juge à la retraite

«Monsieur Rodriguez sort blanchi de cet exercice» -Louis Lacroix

le 11 février 2026 16:29

Philippe Cantin
Louis Lacroix
Le Parti libéral du Québec a demandé un rapport relativement aux textos liés à Pablo Rodriguez durant la course à la chefferie.

Écoutez Louis Lacroix commenter ce rapport au micro de Philippe Cantin.

Le rapport du juge à la retraite Jacques Fournier conclut qu'il s'agit d'un montage sans pouvoir établir la véracité ou la fausseté des messages en question.

Aucun élément n'incrimine quicoque dans le rapport qui souligne les limites de l'enquête, faute de pouvoirs contraignants.

L’UPAC poursuit une enquête distincte sur le financement et les prête-noms évoqués dans Le Journal de Montréal.

