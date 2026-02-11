 Aller au contenu
Politique provinciale
Gestion du système de santé par rationnement

Négociations FMSQ: l'impasse monétaire et le spectre des moyens d'action

le 11 février 2026 12:44

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Gaétan Barrette analyse l'impasse actuelle entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Bien qu'une signature ait semblé imminente récemment, les négociations butent désormais sur des questions monétaires et le refus du gouvernement de recourir à l'arbitrage.

Le Dr Barrette explique l'écart historique de rémunération entre spécialistes et omnipraticiens par des facteurs actuariels liés à la durée des études.

Il révèle également qu'un prélèvement de deux milliards de dollars, initialement destiné à être réinvesti dans les ressources cliniques via l'Institut de pertinence des actes médicaux (IPAM), a «disparu», alimentant la frustration des médecins.

Écoutez le Dr Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et ex-président de la FMSQ, aborder le différend, mercredi midi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«Le système de santé est géré en mode de rationnement, il n'y a jamais les ressources appropriées et le gouvernement fait tout pour ne pas les mettre.»

Gaétan Barrette

