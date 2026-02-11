Gestion du système de santé par rationnement

Gaétan Barrette analyse l'impasse actuelle entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Bien qu'une signature ait semblé imminente récemment, les négociations butent désormais sur des questions monétaires et le refus du gouvernement de recourir à l'arbitrage.

Le Dr Barrette explique l'écart historique de rémunération entre spécialistes et omnipraticiens par des facteurs actuariels liés à la durée des études.

Il révèle également qu'un prélèvement de deux milliards de dollars, initialement destiné à être réinvesti dans les ressources cliniques via l'Institut de pertinence des actes médicaux (IPAM), a «disparu», alimentant la frustration des médecins.

Écoutez le Dr Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et ex-président de la FMSQ, aborder le différend, mercredi midi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.