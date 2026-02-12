C’est jeudi que s’amorce le tournoi de hockey masculin pour Équipe Canada aux Jeux de Milan. Pour la première fois depuis 2014, les joueurs de la LNH sont de retour aux Jeux, permettant enfin à des vedettes comme Connor McDavid et Cale Makar d'y faire leurs débuts officiels.
La formation canadienne affronte la Tchéquie dès 10h40 dans un groupe qui comprend également la Suisse et la France.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
- Patinage artistique: le duo Piper Gilles et Paul Poirier remporte le bronze;
- La Montréalaise Laurence Fournier-Baudry décroche l’or sous les couleurs de la France;
- Performance inspirée de Juraj Slafkovsky: la Slovaquie cause une surprise en battant la Finlande 4 à 1;
- Plusieurs athlètes d'ici sont à surveiller aujourd'hui, dont Mikaël Kingsbury en finale des bosses et Valérie Grenier en ski alpin.