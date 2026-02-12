C’est jeudi que s’amorce le tournoi de hockey masculin pour Équipe Canada aux Jeux de Milan. Pour la première fois depuis 2014, les joueurs de la LNH sont de retour aux Jeux, permettant enfin à des vedettes comme Connor McDavid et Cale Makar d'y faire leurs débuts officiels.

La formation canadienne affronte la Tchéquie dès 10h40 dans un groupe qui comprend également la Suisse et la France.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités: