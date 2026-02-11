L'équipe de hockey de France

La France est au nombre des formations qui participent aux Jeux de Milan.

Écoutez le Québécois Christophe Boivin, meilleur marqueur de la Ligue Magnus avec Grenoble, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Boivin soutient ses coéquipiers de Grenoble qui font partie de l’équipe de France, qui affrontera le Canada, la Suisse et la Tchéquie en phase préliminaire.

Il évoque l’évolution du hockey français, la présence d’Alexandre Texier des Canadiens de Montréal), l’amélioration du niveau de la Ligue Magnus grâce à l’arrivée de joueurs étrangers, notamment québécois, et souligne la motivation des joueurs français à rivaliser avec les grandes nations du hockey.