 Aller au contenu
Arts et spectacles
Britney Spears vend son catalogue

Droits musicaux: des super-vedettes cèdent leurs œuvres pour des centaines de millions

par 98.5

0:00
7:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 06:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Droits musicaux: des super-vedettes cèdent leurs œuvres pour des centaines de millions
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

La vente de catalogues musicaux est devenue une tendance lourde chez les artistes, de Britney Spears à Bob Dylan.

En cédant leurs droits de reproduction, d'exécution publique et de synchronisation, ces vedettes s'assurent une sécurité financière immédiate, grâce à des ententes pouvant atteindre des centaines de millions de dollars.

Outre l'aspect financier, des avantages fiscaux américains motivent également ces transactions. 

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mercredi, à Lagacé le matin

«Lorsqu'on vend notre catalogue, c'est vraiment comme si je te dis : "Tiens, tu prends les rênes et moi je n'ai plus aucun droit décisionnel."»

Anaïs Guertin-Lacroix

Autre sujet abordé: 

  • Les révélations d'une étude récente sur le cinéma au Québec. 

Vous aimerez aussi

Des paroles censurées en raison de critiques du gouvernement Trump
Lagacé le matin
Des paroles censurées en raison de critiques du gouvernement Trump
0:00
8:21
PixMob: une firme montréalaise qui brille à l'international
Le Québec maintenant
PixMob: une firme montréalaise qui brille à l'international
0:00
7:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»
Rattrapage
Dix morts et une vingtaine de blessés
Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Rattrapage
Christine Fréchette veut réactiver le PEQ
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
Rattrapage
Hausse de 42% des coûts depuis 2019
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
Immigration et chefferie de la CAQ: «Le premier ministre est pogné dans une partie de Twister»
Rattrapage
Le psychodrame du PEQ se poursuit
Immigration et chefferie de la CAQ: «Le premier ministre est pogné dans une partie de Twister»
Jeux de Milan: un médaillé norvégien s’excuse pour son infidélité en direct
Rattrapage
Moment malaisant
Jeux de Milan: un médaillé norvégien s’excuse pour son infidélité en direct
Spécial «Mots doux» | L'énigme du mercredi 11 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux» | L'énigme du mercredi 11 février
Immigration: «Les deux candidats à la succession de François Legault vont changer les règles du jeu»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Immigration: «Les deux candidats à la succession de François Legault vont changer les règles du jeu»
Tuerie de masse: au moins 10 morts, dont l'assaillante, en Colombie-Britannique
Rattrapage
Dans une école
Tuerie de masse: au moins 10 morts, dont l'assaillante, en Colombie-Britannique
Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
Rattrapage
Hockey féminin
Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Rattrapage
Vidéo
La mission Artemis II vers la Lune
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Regarder17:26Patrick Lagacé
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Rattrapage
Luc Ferrandez exige une réforme des pratiques
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Rattrapage
Immobilier
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Rattrapage
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire
Rattrapage
Situation catastrophique
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire