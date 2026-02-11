Britney Spears vend son catalogue

La vente de catalogues musicaux est devenue une tendance lourde chez les artistes, de Britney Spears à Bob Dylan.

En cédant leurs droits de reproduction, d'exécution publique et de synchronisation, ces vedettes s'assurent une sécurité financière immédiate, grâce à des ententes pouvant atteindre des centaines de millions de dollars.

Outre l'aspect financier, des avantages fiscaux américains motivent également ces transactions.

