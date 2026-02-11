Les dessous insolites du divertissement

 Aller au contenu
Super Bowl: quand le spectacle de la mi-temps fait sauter les égouts de New York

par 98.5

0:00
6:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 08:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Super Bowl: quand le spectacle de la mi-temps fait sauter les égouts de New York
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

La mi-temps du Super Bowl ne fait pas que vibrer les stades, elle influence aussi la plomberie de New York! 

Anaïs Guertin-Lacroix nous apprend que la consommation d'eau chute drastiquement pendant le spectacle, pour culminer en un «Super Flush» de 800 000 chasses d'eau simultanées dès la fin de la performance.

Par ailleurs, la chronique lève le voile sur l'exigence physique des chanteurs comme Bad Bunny et Lady Gaga, véritables athlètes capables de performer sans s'essouffler.

Enfin, un vent de changement souffle sur les prix Gémeaux: en raison des coûts d'inscription élevés et d'un certain snobisme de l'industrie, plusieurs grands producteurs retirent leurs téléromans de la compétition.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mercredi, à Lagacé le matin

