Les dessous insolites du divertissement

La mi-temps du Super Bowl ne fait pas que vibrer les stades, elle influence aussi la plomberie de New York!

Anaïs Guertin-Lacroix nous apprend que la consommation d'eau chute drastiquement pendant le spectacle, pour culminer en un «Super Flush» de 800 000 chasses d'eau simultanées dès la fin de la performance.

Par ailleurs, la chronique lève le voile sur l'exigence physique des chanteurs comme Bad Bunny et Lady Gaga, véritables athlètes capables de performer sans s'essouffler.

Enfin, un vent de changement souffle sur les prix Gémeaux: en raison des coûts d'inscription élevés et d'un certain snobisme de l'industrie, plusieurs grands producteurs retirent leurs téléromans de la compétition.

