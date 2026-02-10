Le Québec: 45 % des VÉ et hybrides du pays

Le gouvernement Carney vient d'annoncer l'installation de 8 000 nouvelles bornes de recharge au Canada.

Bien que la répartition provinciale ne soit pas encore officielle, Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, rappelle que le Québec regroupe à lui seul 45% des véhicules électriques et hybrides du pays.

Malgré cette croissance, le rythme d'installation des bornes rapides peine à suivre la cadence des ventes.

Au-delà de l'infrastructure, M. Breton dénonce un manque criant d'information chez les concessionnaires, laissant les nouveaux propriétaires démunis face au fonctionnement des réseaux de recharge.

Pour les longs trajets hivernaux, l'option hybride rechargeable demeure, selon lui, une alternative viable pour les usagers moins expérimentés.

Écoutez Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, discuter de l'infrastructure au pays pour les véhicules électriques, mardi.