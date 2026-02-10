 Aller au contenu
Politique fédérale
Le Québec: 45 % des VÉ et hybrides du pays

Électrification des transports: Ottawa ajoute 8000 bornes au réseau national

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 10 février 2026 12:54

Avec

Deux programmes fédéraux distincts financent l’infrastructure : un pour les bornes de niveau 2 et un autre, doté de 1,5 milliard de dollars via la Banque d’infrastructure du Canada, pour les bornes rapides. / vectorass/ Adobe Stock

Le gouvernement Carney vient d'annoncer l'installation de 8 000 nouvelles bornes de recharge au Canada.

Bien que la répartition provinciale ne soit pas encore officielle, Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, rappelle que le Québec regroupe à lui seul 45% des véhicules électriques et hybrides du pays.

Malgré cette croissance, le rythme d'installation des bornes rapides peine à suivre la cadence des ventes.

Au-delà de l'infrastructure, M. Breton dénonce un manque criant d'information chez les concessionnaires, laissant les nouveaux propriétaires démunis face au fonctionnement des réseaux de recharge.

Pour les longs trajets hivernaux, l'option hybride rechargeable demeure, selon lui, une alternative viable pour les usagers moins expérimentés.

Écoutez Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, discuter de l'infrastructure au pays pour les véhicules électriques, mardi.

«Un des enjeux qu'on a là, c'est pas tant les véhicules ou les bornes, c'est le manque d'information que reçoivent les clients lorsqu'ils achètent une voiture électrique.»

Daniel Breton

