Politique fédérale
Trump menace de bloquer le pont Gordie-Howe

Lien Ontario-Michigan: «J’ai expliqué au président que le Canada a payé pour le pont» -Mark Carney

La commission

le 10 février 2026 12:32

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le président des États-Unis, Donald Trump / (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Le premier ministre Mark Carney a réagi fermement aux menaces de Donald Trump de bloquer l'ouverture du pont Gordie-Howe, reliant Windsor à Détroit.

M. Carney a rappelé que le Canada a financé la quasi-totalité de cette infrastructure de 4,4 milliards $ US, incluant l'utilisation de matériaux et de main-d'œuvre américains.

Pascal Chan, de la Chambre de commerce du Canada, souligne que ce lien est vital pour l'industrie automobile, Détroit étant la deuxième ville américaine la plus dépendante des exportations canadiennes.

Bien que Trump ait qualifié le projet de «prioritaire» en 2017, ses récentes déclarations contradictoires sur Truth Social alimentent l'incertitude économique. 

Écoutez Pascal Chan, VP Politique stratégique chaînes d'approvisionnement de la Chambre de commerce du Canada, éclaircir les enjeux, mardi, à La commission

«L'échange entre les États-Unis et le Canada, c’est 3,6 milliards de dollars en échange transfrontalier au quotidien [...] Détroit s’est trouvé deuxième dans le classement des villes américaines les plus dépendantes du Canada.»

Pascal Chan

Marc Cadieux, président de l'Association de camionnage du Québec, a aussi réagi à cet enjeu important pour le commerce transfrontalier. 

Il rappelle que 25% du commerce bilatéral au total transite quotidiennement par cette zone. 

«C’est 300 millions de dollars de marchandises chaque jour [...] la confection d’une automobile peut passer la frontière 7 à 8 fois avant d’avoir le produit final.»

Marc Cadieux

