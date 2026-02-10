Trump menace de bloquer le pont Gordie-Howe

Le premier ministre Mark Carney a réagi fermement aux menaces de Donald Trump de bloquer l'ouverture du pont Gordie-Howe, reliant Windsor à Détroit.

M. Carney a rappelé que le Canada a financé la quasi-totalité de cette infrastructure de 4,4 milliards $ US, incluant l'utilisation de matériaux et de main-d'œuvre américains.

Pascal Chan, de la Chambre de commerce du Canada, souligne que ce lien est vital pour l'industrie automobile, Détroit étant la deuxième ville américaine la plus dépendante des exportations canadiennes.

Bien que Trump ait qualifié le projet de «prioritaire» en 2017, ses récentes déclarations contradictoires sur Truth Social alimentent l'incertitude économique.

Écoutez Pascal Chan, VP Politique stratégique chaînes d'approvisionnement de la Chambre de commerce du Canada, éclaircir les enjeux, mardi, à La commission.