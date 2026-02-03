Vente de 2 millards $

L'entreprise québécoise Eddyfi, fondée par Martin Thériault il y a une quinzaine d'années avec 25 000 $, a été vendue à une société du Maryland pour 2 milliards de dollars canadiens.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Eddyfi a atteint une croissance internationale (190 pays, 1000 employés), mais Martin Thériault n'a pas trouvé d’acquéreur canadien;
- La polémique initiée par Donald Trump contre Bombardier;
- La certification des avions Gulf Stream.