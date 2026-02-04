 Aller au contenu
Économie
Hausse du coût de la vie

Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année

Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Le milieu de la restauration québécoise est en pleine turbulence.

Tandis que le chef Jérôme Ferrer met en vente son institution l’Europea pour des raisons de santé, Marie-Eve Fournier rappelle que l’industrie globale suffoque sous le poids de l’inflation et de la fin de certains programmes d’immigration (PEC). 

«Quand votre budget est serré, couper dans le restaurant, bien, c’est le premier luxe que tout le monde coupe avant Netflix même.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé:

  • Le conflit entre Québec et la Fonderie Horne s'envenime. 

«C’est quoi le prix de l’air qu’on respire ? C’est quoi le prix pour protéger des emplois ? Qu’est-ce qu’on est prêt à payer?»

Marie-Eve Fournier

