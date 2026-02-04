Hausse du coût de la vie

Le milieu de la restauration québécoise est en pleine turbulence.

Tandis que le chef Jérôme Ferrer met en vente son institution l’Europea pour des raisons de santé, Marie-Eve Fournier rappelle que l’industrie globale suffoque sous le poids de l’inflation et de la fin de certains programmes d’immigration (PEC).

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.