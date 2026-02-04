Semaine de prévention

Luc Ferrandez exprime sa surprise devant la chute importante du taux de suicide au Québec entre 2000 et 2023.

Si l'amélioration de l'acceptation sociale et la baisse de la consommation de drogues sont évoquées comme hypothèses, le portrait demeure contrasté.

Les hommes de plus de 50 ans restent une clientèle vulnérable, souvent confrontée à des bilans de vie difficiles et aux effets de l'andropause.

À l'opposé, Ferrandez s'inquiète du taux alarmant de tentatives de suicide chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans, citant la pression de l'image sociale comme facteur de stress majeur.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.