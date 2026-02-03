À l'aube de la dernière session législative avant les élections, le leader parlementaire de la CAQ refuse de mettre le gouvernement sur pause et défend ses projets de loi phares.

Invité à La Commission, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a tracé les priorités d'un agenda chargé: transparence syndicale, constitution, laïcité et infrastructures.

Malgré les critiques des syndicats et les appels au recul sur la question de l'avortement dans son projet de constitution, le ministre reste ferme.

Il affirme que son gouvernement travaillera «jusqu'à la dernière minute» pour les Québécois.

Sur la question délicate du libre choix des femmes, il se dit à l'écoute des consultations tout en réitérant sa volonté de protéger ce droit contre d'éventuels reculs futurs.

Écoutez Simon Jolin-Barrette, leader parlementaire du gouvernement et ministre de la Justice, en discuter mardi à La commission.