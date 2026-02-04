 Aller au contenu
Politique provinciale
Il décolère pas

Immigration: le cri du cœur du maire de Trois-Rivières

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 4 février 2026 12:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Le maire de Trois-Rivières, Jean-François Aubin, ne décolère pas face à la décision du gouvernement de la CAQ de ne pas inclure de clause grand-père pour le Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

En conférence de presse mercredi matin, entouré de partenaires économiques et du milieu de l’éducation, il a pressé Québec de protéger les personnes déjà installées sur le territoire, soulignant l'insécurité insupportable vécue par ces travailleurs et étudiants.

Écoutez Jean-François Aubin aborder le tout, mercredi midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon le maire, l'absence de mesures de transition menace directement la survie de certaines entreprises locales et freine des projets d'expansion majeurs faute de main-d'œuvre.

Il cite l'exemple d'étudiants étrangers, comme une doctorante en éducation, qui ont tout quitté pour s'établir ici et à qui l'on ferme soudainement la porte.

