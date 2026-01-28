 Aller au contenu
Politique provinciale
Elle a quitté 1600 patients

De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»

le 28 janvier 2026 11:01

Marie-Eve Tremblay
Après avoir quitté ses 1600 patients et le réseau public québécois, la Dre Anne-Marie Morin a trouvé son «havre de paix» dans un endroit pour le moins inattendu: une base militaire.

Fatiguée par les contraintes administratives et une pratique de plus en plus «froide», elle a choisi de devenir médecin civile pour les Forces armées canadiennes à Saint-Jean.

Elle témoigne y découvrir un univers d'une efficacité redoutable où les ressources sont accessibles à «la porte d'à côté».

Un changement de vie radical qui lui a permis de ne pas devenir «amère» et de protéger son plaisir de soigner.

Écoutez Dre Anne-Marie Morin témoigner de son expérience, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Je voulais garder le plaisir d'apprendre et le plaisir de soigner. Alors c'est ce que je fais. C'est ce que je suis allée protéger en faisant le changement [de la médecine familiale à la médecin militaire].»

Dre Anne-Marie Morin

