Elle a quitté 1600 patients

Après avoir quitté ses 1600 patients et le réseau public québécois, la Dre Anne-Marie Morin a trouvé son «havre de paix» dans un endroit pour le moins inattendu: une base militaire.

Fatiguée par les contraintes administratives et une pratique de plus en plus «froide», elle a choisi de devenir médecin civile pour les Forces armées canadiennes à Saint-Jean.

Elle témoigne y découvrir un univers d'une efficacité redoutable où les ressources sont accessibles à «la porte d'à côté».

Un changement de vie radical qui lui a permis de ne pas devenir «amère» et de protéger son plaisir de soigner.

Écoutez Dre Anne-Marie Morin témoigner de son expérience, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.