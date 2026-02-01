 Aller au contenu
Justice et faits divers
Litige familial

Québec peut suspendre les permis de conduire en cas de pension impayée

par 98.5

0:00
7:28

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 février 2026 08:36

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Québec peut suspendre les permis de conduire en cas de pension impayée
Denis Lévesque / Cogeco Média

Depuis le 1er janvier 2026, un nouveau levier existe au Québec dans le cas où un ex-conjoint ne remplirait pas son obligation de payer une pension alimentaire.

Si l’argent n’est pas remis comme prévu pendant au moins six mois, le gouvernement du Québec peut désormais suspendre le permis de conduire du parent concerné.

Cette disposition était déjà appliquée ailleurs dans toutes les provinces canadiennes, mis à part au Nouveau-Brunswick.

Écoutez Me Anne-France Goldwater, avocate spécialisée en droit de la famille, revenir sur cette nouveauté, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Vous aimerez aussi

Eau bouillante sur un enfant: 27 mois de prison pour Stéphanie Borel
Lagacé le matin
Eau bouillante sur un enfant: 27 mois de prison pour Stéphanie Borel
0:00
5:35
Relation procureure et avocat dénoncée: «Une question d'éthique professionnelle»
Signé Lévesque
Relation procureure et avocat dénoncée: «Une question d'éthique professionnelle»
0:00
6:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Relation procureure et avocat dénoncée: «Une question d'éthique professionnelle»
Rattrapage
Procès annulé
Relation procureure et avocat dénoncée: «Une question d'éthique professionnelle»
Ces chansons aux paroles absurdes devenues des classiques
Rattrapage
Musique
Ces chansons aux paroles absurdes devenues des classiques
Des snowbirds forcés de vendre leur propriété à perte
Rattrapage
Immobilier en Floride
Des snowbirds forcés de vendre leur propriété à perte
Victoire contre les Sabres: «On était fatigants à jouer contre» -Martin St-Louis
Rattrapage
Ambiance d'un match de séries
Victoire contre les Sabres: «On était fatigants à jouer contre» -Martin St-Louis
Voyage au cœur de la vie des personnes centenaires
Rattrapage
Dossier spécial
Voyage au cœur de la vie des personnes centenaires
Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après Davos
Rattrapage
Position face à Trump
Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après Davos
Décriminalisation des drogues dures: La Colombie-Britannique recule
Rattrapage
Revue de presse
Décriminalisation des drogues dures: La Colombie-Britannique recule
La publicité pour les 75 ans de St-Hubert fait réagir
Rattrapage
J’en reviens pas
La publicité pour les 75 ans de St-Hubert fait réagir
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Rattrapage
Vote de confiance pour Pierre Poilievre
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Dobes sera devant le filet face aux Sabres
Rattrapage
Les Canadiens en action
Dobes sera devant le filet face aux Sabres
Bruce Springsteen dénonce Trump et réinvente «Streets of Philadelphia»
Rattrapage
«Streets of Minneapolis»
Bruce Springsteen dénonce Trump et réinvente «Streets of Philadelphia»
«Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un message d'un homme»
Rattrapage
Victime de harcèlement
«Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un message d'un homme»
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Rattrapage
Pour des raisons environnementales
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Le botox utilisé depuis toujours pour lisser les rides
Rattrapage
Du XVIe siècle à aujourd’hui
Le botox utilisé depuis toujours pour lisser les rides