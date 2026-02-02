 Aller au contenu
Société
Présentation d'un plan concerté

Longueuil: un front commun pour contrer la hausse de la violence juvénile

par 98.5

0:00
9:27

Entendu dans

La commission

le 2 février 2026 12:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Longueuil: un front commun pour contrer la hausse de la violence juvénile
La violence des jeunes sur le territoire de la Ville de Longueuil préoccupe la police et la mairesse. / mario beauregard/ Adobe Stock

En 2025, 144 mineurs ont été accusés d'infractions contre la personne à Longueuil, marquant une hausse de 64% des crimes impliquant une arme depuis 2021. 

Devant ce constat, le directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil a présenté un plan d'action concerté impliquant 120 partenaires, tels que les écoles et les maisons de jeunes.

Malgré le défi de l'omerta chez les victimes, l'initiative vise à soutenir les familles et à favoriser la réhabilitation.

Écoutez Patrick Bélanger, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil et Stéphanie Villaroel, coordonnatrice de la Maison des jeunes L’Escalier en mon temps, lundi, à La commission

Bien que des réussites de réinsertion soient notées par Stéphanie Villaroel de la Maison des jeunes L’Escalier en mon temps, le coanimateur Luc Ferrandez demeure sceptique quant à l'efficacité réelle auprès des jeunes les plus criminalisés.

Vous aimerez aussi

Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
La commission
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
0:00
11:50
Les marmottes américaines et canadiennes en désaccord
La commission
Les marmottes américaines et canadiennes en désaccord
0:00
4:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
Rattrapage
Cri du cœur d'une jeune agricultrice
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
Fin du PEQ : «Malgré les explications, il y a encore des incongruités»
Rattrapage
Réactions aux propos de Jean-François Roberge
Fin du PEQ : «Malgré les explications, il y a encore des incongruités»
Vandalisme au Cégep Édouard-Montpetit: quelles conséquences pour les mineurs?
Rattrapage
1,4 million $ de dommages
Vandalisme au Cégep Édouard-Montpetit: quelles conséquences pour les mineurs?
«Je veux que les Québécois aient le goût de recommencer à nous faire confiance»
Rattrapage
Lancement de campagne dimanche à Lévis
«Je veux que les Québécois aient le goût de recommencer à nous faire confiance»
Montréal songe à imposer l'entreposage obligatoire des batteries au lithium
Rattrapage
Sécurité incendie
Montréal songe à imposer l'entreposage obligatoire des batteries au lithium
Martin McGuire au Minnesota: «On nous a conseillé de rester à l’hôtel»
Rattrapage
Les Canadiens affrontent le Wild
Martin McGuire au Minnesota: «On nous a conseillé de rester à l’hôtel»
Nids-de-poule: «C’est la Ville au complet qui doit mettre l’épaule à la roue»
Rattrapage
Record de plaintes au 311
Nids-de-poule: «C’est la Ville au complet qui doit mettre l’épaule à la roue»
Course à la CAQ: Christine Fréchette devance largement Bernard Drainville
Rattrapage
Sondage Léger
Course à la CAQ: Christine Fréchette devance largement Bernard Drainville
Les marmottes américaines et canadiennes en désaccord
Rattrapage
Printemps hâtif ou hiver tardif
Les marmottes américaines et canadiennes en désaccord
Keven Warsh à la Réserve fédérale: le prix de l'or et de l'argent en chute libre
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Keven Warsh à la Réserve fédérale: le prix de l'or et de l'argent en chute libre
Du porc génétiquement modifié bientôt dans votre assiette?
Rattrapage
De vives inquiétudes chez les producteurs bio
Du porc génétiquement modifié bientôt dans votre assiette?
Fini l'hébergement des 6 à 12 ans en centre jeunesse
Rattrapage
Projet de réforme à la DPJ
Fini l'hébergement des 6 à 12 ans en centre jeunesse
Indépendance de l’Alberta: jusqu’où ira le mouvement?
Rattrapage
Rencontre avec officiers américains
Indépendance de l’Alberta: jusqu’où ira le mouvement?
L’actrice Catherine O’Hara est décédée à l’âge de 71 ans
Rattrapage
Connue pour son rôle dans Maman, j'ai raté l'avion
L’actrice Catherine O’Hara est décédée à l’âge de 71 ans