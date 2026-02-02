Présentation d'un plan concerté

En 2025, 144 mineurs ont été accusés d'infractions contre la personne à Longueuil, marquant une hausse de 64% des crimes impliquant une arme depuis 2021.

Devant ce constat, le directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil a présenté un plan d'action concerté impliquant 120 partenaires, tels que les écoles et les maisons de jeunes.

Malgré le défi de l'omerta chez les victimes, l'initiative vise à soutenir les familles et à favoriser la réhabilitation.

Écoutez Patrick Bélanger, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil et Stéphanie Villaroel, coordonnatrice de la Maison des jeunes L’Escalier en mon temps, lundi, à La commission.

Bien que des réussites de réinsertion soient notées par Stéphanie Villaroel de la Maison des jeunes L’Escalier en mon temps, le coanimateur Luc Ferrandez demeure sceptique quant à l'efficacité réelle auprès des jeunes les plus criminalisés.