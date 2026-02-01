Le marché immobilier en Floride connaît d'importants bouleversements notamment en raison des mises aux normes imposées aux bâtiments résidentiels.

De nouvelles réglementations imposent des rénovations pouvant coûter jusqu’à 45 000 dollars pour les bâtiments qui ont 40, 50 ou 60 ans.

En parallèle, on note aussi une hausse majeure des primes d’assurance en lien avec les bouleversements climatiques qui frappent cet État du sud des États-Unis en plus de l’augmentation du coût de la vie.

Écoutez Adam Veilleux, courtier immobilier et vice-président de la Florida Realty Agency, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il explique que face à cette situation, plusieurs propriétaires sont contraints de vendre à perte.