Immobilier
Immobilier en Floride

Des snowbirds forcés de vendre leur propriété à perte

par 98.5

0:00
7:45

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 février 2026 08:07

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le marché immobilier en Floride connaît d'importants bouleversements notamment en raison des mises aux normes imposées aux bâtiments résidentiels. / Rebecca Blackwell / The Associated Press

Le marché immobilier en Floride connaît d'importants bouleversements notamment en raison des mises aux normes imposées aux bâtiments résidentiels.

De nouvelles réglementations imposent des rénovations pouvant coûter jusqu’à 45 000 dollars pour les bâtiments qui ont 40, 50 ou 60 ans.

En parallèle, on note aussi une hausse majeure des primes d’assurance en lien avec les bouleversements climatiques qui frappent cet État du sud des États-Unis en plus de l’augmentation du coût de la vie.

Écoutez Adam Veilleux, courtier immobilier et vice-président de la Florida Realty Agency, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il explique que face à cette situation, plusieurs propriétaires sont contraints de vendre à perte.

«Les gens qui ont ces condos-là depuis plusieurs années, malheureusement, ne peuvent pas arriver à payer cette somme-là ou décident tout simplement : "Moi ça me tente pas de payer ça pour les prochains qui vont l'acheter avec l'âge". Donc ils décident de le mettre en vente et acceptent de perdre.»

Adam Veilleux

