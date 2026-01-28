La milliardaire québécoise Claire Trottier, membre du groupe Patriotic Millionaires, milite activement pour que les gouvernements augmentent la pression fiscale sur les plus fortunés afin de réduire les écarts de richesse croissants.

Selon elle, le système actuel favorise indûment l'accumulation de capital au détriment de ceux qui travaillent pour un salaire, créant ainsi une instabilité dangereuse pour la démocratie.

Elle souligne que les gains en capital sont nettement moins taxés que les revenus d'emploi, une situation qu'elle juge inéquitable et structurellement problématique pour le financement des services publics et la résolution des crises climatiques et sociales.

Écoutez Claire Trottier et l'entrepreneur Nicolas Duvernois aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Accompagnée de l'entrepreneur Nicolas Duvernois, Mme Trottier discute de l'efficacité de la philanthropie privée par rapport à l'action gouvernementale.

Si Duvernois exprime des réserves quant à la capacité des gouvernements à gérer efficacement ces fonds supplémentaires, Claire Trottier soutient que la charité ne peut se substituer à une restructuration fiscale nécessaire pour assurer une justice sociale durable.