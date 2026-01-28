 Aller au contenu
Économie
Réduire les écarts de richesse

Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier

par 98.5

0:00
31:30

Entendu dans

Radio textos

le 28 janvier 2026 11:30

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

La milliardaire québécoise Claire Trottier, membre du groupe Patriotic Millionaires, milite activement pour que les gouvernements augmentent la pression fiscale sur les plus fortunés afin de réduire les écarts de richesse croissants.

Selon elle, le système actuel favorise indûment l'accumulation de capital au détriment de ceux qui travaillent pour un salaire, créant ainsi une instabilité dangereuse pour la démocratie.

Elle souligne que les gains en capital sont nettement moins taxés que les revenus d'emploi, une situation qu'elle juge inéquitable et structurellement problématique pour le financement des services publics et la résolution des crises climatiques et sociales.

Écoutez Claire Trottier et l'entrepreneur Nicolas Duvernois aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Accompagnée de l'entrepreneur Nicolas Duvernois, Mme Trottier discute de l'efficacité de la philanthropie privée par rapport à l'action gouvernementale.

Si Duvernois exprime des réserves quant à la capacité des gouvernements à gérer efficacement ces fonds supplémentaires, Claire Trottier soutient que la charité ne peut se substituer à une restructuration fiscale nécessaire pour assurer une justice sociale durable.

