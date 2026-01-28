 Aller au contenu
Société
Afin de réduire son empreinte carbone

La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir

par 98.5

0:00
22:49

Entendu dans

Radio textos

le 28 janvier 2026 10:49

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir / triocean / Adobe Stock

Polytechnique Montréal a récemment choisi de retirer la viande rouge du menu de sa cafétéria afin de réduire son empreinte carbone.

Cette mesure, en vigueur depuis septembre, suscite de vifs débats, notamment chez les producteurs agricoles qui déplorent qu'on impose des choix alimentaires aux étudiants pour des raisons environnementales.

Écoutez le président des Producteurs de bovins du Québec, Sébastien Vachon, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il s'explique mal cette décision, soulignant que la production bovine québécoise a fait des pas de géant, réduisant ses émissions de gaz à effet de serre de 21% entre 2014 et 2021.

Selon lui, le bœuf produit localement est bien moins dommageable pour la planète que certaines alternatives importées.

