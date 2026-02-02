Record de plaintes au 311

Alors que les rues de Montréal, parsemées de nids-de-poule, sont dans un état pitoyable, un contrat avec une firme privée chargée de réparer la chaussée n'a pas été renouvelé, a appris Cogeco Média.

Le 31 décembre dernier, le contrat entre la Ville et l'entreprise est venu à échéance.

On apprend aussi par le Journal de Montréal que les plaintes liées aux nids-de-poule logées au service 311 n’ont jamais été aussi nombreuses. En janvier seulement, 4144 signalements ont été faits.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, en réaction, lundi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

Elle a assuré que toutes les solutions sont en cours d’évaluation pour accélérer les réparations.